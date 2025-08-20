Un antidoto veloce e sicuro contro l’intossicazione da monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è tossico perché durante l’inspirazione va a sostituirsi all’ossigeno dell’aria nel legare l’emoglobina, cioè la proteina contenuta nei globuli rossi e che trasporta l’ossigeno nel sangue rilasciandolo nei tessuti. Il problema è che lo fa in modo particolarmente efficiente: il CO ha infatti un’affinità molto elevata per l’emoglobina (il legame è 200-300 volte più stabile di quello con l’ossigeno) e la blocca in una forma chiamata carbossiemoglobina. Il risultato è che non arriva più ossigeno ai tessuti (ipossia tissutale) con effetti deleteri per la salute (infiammazione tissutale e danni diretti da CO). Le conseguenze, come già detto, possono essere molto gravi e fatali in una percentuale rilevante di casi.

Una proteina naturale

Veniamo all’”antidoto” appena scoperto. Nel loro studio, i ricercatori si sono concentrati su una proteina naturale nota come RcoM, presente nel batterio Paraburkholderia xenovorans. In questi organismi, la proteina è in grado di “rilevare” il monossido di carbonio nell’ambiente, e per questo gli scienziati hanno ipotizzato di usarla per catturare le molecole di CO legate ai globuli rossi.

Detto, fatto: gli autori del lavoro hanno reingegnerizzato la proteina e messo a punto una terapia chiamata RcoM-Hbd-Ccc, in grado, per l’appunto, di legarsi selettivamente alle molecole di CO velenose, ignorando l’ossigeno e altri composti chimici essenziali (tra cui l’ossido nitrico, indispensabile per regolare la pressione sanguigna).

Funziona (nei topi)

Nei modelli murini, la nuova terapia si è dimostrata efficace nell’eliminazione del CO dal sangue in pochi minuti, che è stato espulso in sicurezza attraverso l’urina. Un risultato molto migliore di quello attualmente raggiungibile con la somministrazione di ossigeno puro in camera iperbarica, che impiega più di un’ora per eliminare il monossido di carbonio, lasciando al veleno troppo tempo di azione: infatti circa la metà dei pazienti che riesce a sopravvivere riporta danni cardiaci o cerebrali a lungo termine.