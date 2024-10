Nobel per la medicina ai microRNA, regolatori dell’espressione genica

Dopo la vittoria dello scorso anno dei vaccini a mRna, il Nobel per la medicina 2024 va ai microRna, piccole molecole coinvolte nella regolazione dell’espressione genica, ovvero quel complesso sistema che permette alle cellule di dare forma alle informazioni contenute nel loro patrimonio genetico. I vincitori del Nobel per la Medicina o Fisiologia 2024 sono Victor Ambros and Gary Ruvkun, con la motivazione ufficiale: “per la scoperta dei microRna e del loro ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale”.

La regolazione dell’espressione genica

Per capire in quale ambito ci stiamo muovendo, facciamo un attimo uno zoom su una cellula, arrivando fino al suo nucleo, lì dove è contenuto e impacchettato, mescolato a proteine, il suo Dna. Nel Dna, come noto, sono presenti, i geni, ovvero le unità di informazione genetica che contengono le informazioni necessarie alla costruzione delle proteine, di fatto le tuttofare di ogni organismo. Produrre proteine è un lavoro lungo, e multistep: l’informazione contenuta nel Dna viene prima trascritta in Rna (un Rna messaggero) e quindi tradotta (perché a questo punto si cambia linguaggio: da quello genetico a quello amminoacidico) in proteine, sequenze di amminoacidi per l’appunto. L’ordine degli amminoacidi è deciso dalla specifica sequenza di basi nel gene corrispondente. A tutto questo processo prendono parte, a più livelli, molecole diverse di Rna: prima l’Rna messaggero, ma anche gli Rna transfer (i traghettatori degli amminoacidi) e l’Rna ribosomiale (nei ribosomi), centrali nel processo di traduzione.

L’espressione dei geni è regolata a diversi livelli: esistono meccanismi complessi che regolano dove e quando un gene deve esprimersi, ed essere trascritto in Rna messaggero, e anche come questo mRna deve essere quindi tradotto in proteina. Questi meccanismi possono agire prima o dopo nel percorso verso la sintesi proteica (alcuni già a livello genico).

La regolazione dell'espressione genica è di fatto quel sistema che consente al patrimonio genetico di una cellula, e quindi di un individuo, di esprimersi, come, quando e dove. E' grazie alle regolazione genica infatti se cellule identiche come patrimonio genico diventano diversissime e acquisiscono funzioni particolari all'interno di uno stesso organismo durante lo sviluppo, ricordano anche dalla Nobel Assembly at Karolinska Institutet, che ha appena conferito il premio.