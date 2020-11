Crew-1 prende servizio: come seguire in diretta il lancio della navicella di Space-X

Crew-1 è in rampa di lancio, pronta per la sua prima missione come shuttle degli equipaggi della Stazione spaziale. Ma se vorrete seguire in diretta la partenza della navicella di Space-X preparate il caffè: il lancio della prima missione operativa con la capsula Dragon, dopo quella dimostrativa dello scorso maggio, è notturno: all’1:49 di domenica 15 novembre. L’attracco sulla ISS è previsto qualche ora dopo, alle nostre 10:20.

Crew Dragon: i momenti più emozionanti della missione Demo 2, dal lancio all’arrivo alla Stazione spaziale

Trasportata dal razzo Falcon 9 e soprannominata Resilience, la navicella Crew Dragon di Space-X assicura così il servizio di taxi per il trasferimento degli equipaggi della Stazione spaziale internazionale, dopo il successo della missione Demo-2 che lo scorso maggio per la prima volta trasportò sulla Iss un equipaggio umano, i due astronauti della Nasa, Robert Behnken e Douglas Hurley. Questa a volta a bordo ci saranno Mike Hopkins, Victor Glover, e Shannon Walker della Nasa e l’astronauta nipponico Soichi Noguchi della Jaxa.

Il lancio, come per Demo 2, avverrà dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center, quella storica da cui partì niente meno che la missione Apollo 11, che portò l’uomo sulla Luna. La missione, parte del Commercial Crew Program della Nasa, durerà sei mesi, ed è la prima di tre voli della capsula Dragon previsti a cavallo tra 2020 e 2021.

Cosa serve per fare l’astronauta

Per seguire in diretta questo storico lancio l’appuntamento è sul Nasa Tv o sulla pagina Facebook dell’evento. La diretta sulla Nasa Tv, qua sotto, comincerà dalle nostre 21:30 di sabato.

Riferimenti: Nasa, Space-X