CountdownToMars, come seguire la partenza del rover Perseverance per Marte

A Cape Canaveral è di nuovo tempo di storia. L’appuntamento stavolta è per il 30 luglio quando, a bordo del razzo Atlas V alle nostre 13:50 il rover della Nasa Perseverance partirà alla volta di Marte. Qui arriverà il prossimo febbraio, ammartando nel cratere Jezero. Un punto di partenza non casuale per l’inizio della missione votata a cercare tracce di vita su Marte, come vi avevamo raccontato. Si crede infatti che il cratere in passato ospitasse un lago e magari, ci si augura, questo lo rese un luogo ideale per possibili forme di vita.

L’ambiziosa missione della Nasa – che avrà il compito di testare anche il terreno in vista di future esplorazioni umane, di raccogliere campioni che auguratamente un giorno ritorneranno a Terra e di portare nella sottile atmosfera il primo elicottero marziano, Ingenuity – parte in questo periodo non a caso. I due pianeti, quello di partenza e arrivo, si trovano infatti nella giusta configurazione per ottimizzare il viaggio.

Sarà possibile seguire il lancio, già posticipato più volte, su diverse piattaforme spiega la Nasa, a partire dal sito dall’agenzia spaziale ma anche su YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn.

