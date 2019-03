Sam68, la proteina della fertilità maschile

SI CHIAMA Sam68 ed è una proteina preziosa per la fertilità maschile, perché è in grado di orchestrare i processi che favoriscono la formazione degli spermatozoi. Lo racconta uno studio pubblicato su Cell Reports, guidato da Claudio Sette dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: Sam68 agisce come una sorta di guardiano, accertandosi che i geni e le proteine essenziali per la formazione degli spermatozoi funzionino a dovere. La scoperta, compiuta su cellule di topi, apre le porte a nuovi possibili test per la diagnosi di infertilità maschile.

