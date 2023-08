Una doppia superluna nel cielo di agosto

Osservare la Luna piena sembrerebbe non bastare mai ad agosto. Nel mese tradizionalmente consacrato alle Perseidi ,infatti, a tener banco del cielo estivo non saranno solo le meteore: sono attese ben due superlune: una il primo agosto e l’altra il 31.Quest’ultima anche nota come “luna Blu”, ricordano dall’Unione Astrofili Italiani (UAI).

Cosa si intende per superluna

Con il termine superluna si identifica una luna piena prossima al perigeo, il punto più vicino alla Terra. L’orbita ellittica del nostro satellite fa sì infatti che durante l’anno essa si trovi in un punto più vicino rispetto alla Terra, detto perigeo – mediamente a circa 362.000 km – e in un punto di massima lontananza, detto apogeo – circa 407.000 km. Nel dettaglio, la superluna del primo agosto sarà distante 357.530 km dalla Terra e quella del 31 agosto (nella notte a cavallo tra il 30 e il 31) un pochino di più, 357.344 km.

Cosa cambia agli occhi dell’osservatore

Quello di ssuperluna è più un concetto mediatico che scientifico, inventato da un astrologo ormai più di quarant’anni fa. Se è vero che il fatto di trovarsi al perigeo determini un aumento della luminosità della Luna del 30% ed un aumento del suo aspetto del 14%, è anche vero che si tratta di variazioni difficilmente distinguibili per i nostri occhi da una normale Luna piena, come vi avevamo raccontato qualche tempo fa.

Una doppia superluna nel mese di agosto: una luna blu

Dato che un ciclo lunare è di 29 giorni, in alcune occasioni – specialmente nei mesi da 31 giorni come agosto – possono verificarsi due Lune piene. E la seconda – in questo caso, quella del 31 agosto – può venir chiamata informalmente “Luna Blu”. Il nome stuzzica la fantasia ma non ha niente di scientifico: la Luna rimarrà del colore di sempre. Ma riconoscendone il forte impatto mediatico, unito all’occasione di conoscere più da vicino il nostro satellite, la UAI ci dà appuntamento alla sera del 30 agosto per un incontro di approfondimento sulla “scienza della superluna blu”, accompagnato da osservazioni in diretta della Luna grazie a telescopi collegati in remoto.

Riferimenti: Uai

Credits immagine: Neven Krcmarek su Unsplash