Oggi è il giorno migliore per godersi l’ultima Superluna dell’anno

Una superluna fredda è in arrivo. Il 5 dicembre prossimo, infatti, il nostro satellite ci delizierà di uno degli ultimi spettacoli astronomici del 2025. Sarà, infatti, l’ultima Luna piena dell’anno, una Luna fredda, nome che a ben poco di scientifico, ma che piuttosto si riferisce al fatto che si verifica con le temperature rigide tipiche di questo periodo dell’anno e, infine, una super Luna. Ecco, quindi, quando e come godersi al meglio questo spettacolo del cielo di fine anno.

Cosa significa il termine

Con il termine super Luna si indica una Luna piena che occorre quando il nostro satellite è al perigeo, ossia il punto in cui la sua orbita lo porta più vicino al nostro pianeta. L’orbita lunare, ricordiamo brevemente, è ellittica e la sua distanza dalla Terra varia tra i 407mila chilometri circa dell’apogeo, o punto di massima distanza, e i 380mila circa del perigeo. Oltre ad essere la terza super Luna consecutiva dell’anno, come riferisce EarthSky, in questo caso si troverà a circa 357mila chilometri da noi, diventando così la seconda Luna piena più vicina dell’anno. E, di conseguenza, anche la seconda più grande e luminosa. Sebbene la maggior parte di noi non riesca a notare alcuna differenza di dimensioni con una luna piena normale (ci appare fino all’8% più grande), per quanto riguarda la luminosità invece potrebbe superare del 16% quella di una comune Luna piena. Questa volta, inoltre, sarà illuminata al 100% solo 12 ore dopo il suo perigeo.

La Superluna fredda

Oltre al nome che richiama le temperature fredde di questo periodo, la Luna piena di dicembre sarà l’ultima delle 12 lune piene del 2025 e la più alta dell’anno. Ciò è dovuto al fatto che il nostro satellite è opposto al Sole, per definizione, e quindi ne rispecchia la posizione. Con il solstizio d’inverno che si avvicina (il 21 dicembre prossimo), il Sole è al suo punto più basso nel cielo, quindi la Luna piena si trova nel suo punto più alto. In altre parole, ciò significa che la super Luna fredda si troverà particolarmente in alto nel cielo. Come precisano da EarthSky, tuttavia, non è la Luna piena più vicina al solstizio del 21 dicembre, dato che si verifica 17 giorni prima, mentre la prima Luna piena del 2026 si verificherà solo 12 giorni dopo, ossia il 3 gennaio e sarà la quarta e ultima super Luna consecutiva.

Come godersi lo spettacolo

Sebbene la Luna possa apparire piena sia la notte prima che quella successiva, il momento esatto del plenilunio è previsto per le 00:14 di venerdì 5 dicembre. L’occasione migliore per ammirare la super Luna Fredda, quindi, sarà al sorgere sull’orizzonte orientale poco dopo il tramonto di giovedì 4 dicembre. In generale, infatti, il sorgere della Luna è il momento migliore per essere soggetti alla cosiddetta “illusione lunare”, durante la quale il nostro satellite ci appare più grande del solito. Va da sé che l’effetto è massimo durante una super Luna, quando è al massimo delle sue dimensioni nel cielo, sebbene per la Nasa non esista una spiegazione scientifica soddisfacente. Tempo permettendo, quindi, trovate un luogo elevato o un prato con una vista libera sull’orizzonte orientale e godetevi l’ultimo spettacolo della Luna di quest’anno.

Via: Wired.it

Credits immagine: Ganapathy Kumar su Unsplash

