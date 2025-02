Un test del sangue per la diagnosi precoce del tumore al pancreas

Nonostante il nome, non vaga in un labirinto virtuale ma nel sangue: si chiama PAC-MANN, ed è un rivoluzionario test in grado di individuare il tumore al pancreas in fase precoce grazie alla biopsia liquida. Lo strumento è stato messo a punto da un gruppo di ricercatori dell’Oregon Health & Science University e pubblicato su Science Translational Medicine, che hanno sfruttato dei sensori attivati dalla presenza di specifiche proteine tumorali nel sangue. Mentre il Pac-Man del noto videogioco scappa dai fantasmi che infestano il suo labirinto, il test PAC-MANN “dà la caccia ai nemici” per rilevare la presenza di una neoplasia. I primi risultati hanno evidenziato l’abilità del test di distinguere con precisione le persone malate da quelle sane o a rischio, aprendo nuove prospettive non solo per la diagnosi precoce ma anche per il monitoraggio delle persone con alta probabilità di sviluppare questo tipo di tumore: PAC-MANN potrebbe diventare un’arma decisiva contro una delle forme tumorali più letali.

L’importanza del pancreas

Il pancreas è un organo situato nell’addome, lungo circa 20 cm, che svolge un ruolo cruciale sia nella digestione che nella regolazione dei livelli di zucchero nel sangue. Produce diversi ormoni, tra cui insulina e glucagone, necessari per controllare i livelli di glicemia nel sangue ed è responsabile della produzione anche degli enzimi che aiutano a scomporre le proteine alimentari in aminoacidi. Questi ultimi vengono successivamente assorbiti nel sangue e utilizzati dalle cellule dell’organismo. Un malfunzionamento del pancreas può causare gravi problemi per il corpo umano, se non lavora correttamente, la scomposizione del cibo diventa inefficace e i nutrienti vengono malassorbiti.

PAC-MANN contro uno dei tumori più letali

Il tumore al pancreas ha un alto tasso di mortalità a causa della sua diagnosi tardiva. I sintomi durante lo stadio iniziale sono vaghi, se non assenti, il che comporta la scoperta della malattia quando ormai è in uno stadio avanzato e diffuso ad altri organi. Attualmente non esistono test affidabili per diagnosticare il tumore in modo precoce, ma il team di ricerca, guidato da Jose Montoya Mira, ha elaborato un approccio basato su una biopsia liquida del sangue. I tumori pancreatici secernono grandi quantità di proteasi, enzimi che scompongono le proteine alimentari, e alcune di queste proteine finiscono nel sangue, dove possono essere rilevate. I ricercatori dell’Oregon Health & Science University hanno quindi ipotizzato che fosse possibile tracciare l’attività anomala delle proteasi con un semplice campione di sangue.

Per prima cosa, il team ha identificato una sonda capace di rilevare con incredibile accuratezza un membro della famiglia delle proteasi MMP. Successivamente, i ricercatori hanno sviluppato la sonda in un test rapido chiamato PAC-MANN, che misura indirettamente i livelli di MMP nei campioni.

PAC-MANN ha dimostrato un’elevata sensibilità e specificità, rispettivamente del 98% e del 73%, nell’identificare la presenza di un tumore pancreatico. Il test ha distinto con successo i campioni provenienti da 110 pazienti affetti da tumore da quelli di 170 individui sani e di 76 pazienti con malattie non oncologiche, come la pancreatite. Inoltre, combinando PAC-MANN con il biomarcatore clinico CA 19-9 (una sostanza che circola nel sangue e che costituisce spesso un segnale della presenza di una neoplasia) la sensibilità nella rilevazione del tumore pancreatico in stadio iniziale è aumentata fino all’85%.

Non solo il pancreas

Gli autori dello studio ipotizzano che il principio alla base di PAC-MANN potrebbe essere applicato anche ad altri tipi di tumore. Questa tecnologia potrebbe dunque inaugurare una nuova modalità per la diagnosi precoce dei tumori, estendendosi a una gamma più ampia di neoplasie. Inoltre, ulteriori sviluppi potrebbero portare a versioni del test utilizzabili anche in contesti sanitari meno attrezzati, facilitando l’accesso a diagnosi tempestive in tutto il mondo e migliorando significativamente le prospettive di sopravvivenza.

Immagine: National Cancer Institute/Unsplash