“Voglio fermare il cervello mentre si abboffa”

Il premio arriva proprio al momento giusto: ho appena finito il post-doc»: a parlare è Maria Vittoria Micioni di Bonaventura, una delle cinque premiate con le borse L’Oreal-Unesco “Per le donne e la scienza”. Con i 20mila euro continuerà a studiare i disturbi compulsivi dell’alimentazione, in particolare quello legato alle abbuffate, e l’obesità. «Il binge eating e l’obesità sono correlati, perché le persone che mangiano quantità enormi di cibo senza poi attuare dei meccanismi di compensazione, come indursi il vomito o fare molta attività fisica, come nel caso della bulimia, tendono a ingrassare », spiega la ricercatrice. La sua determinazione è forte e la sua storia lo dimostra. Laureata in Farmacia all’università di Camerino, ha iniziato a lavorare sulle sostanze d’abuso, soprattutto l’alcol.

