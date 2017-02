Plutone potrebbe tornare a essere un pianeta

Se siete dei nostalgici del nostro caro vecchio Sistema solare a 9 pianeti, e proprio non avete digerito il declassamento di Plutone a pianeta nano, la proposta degli astronomi della missione New Horizons della Nasa vi piacerà molto. L’équipe di scienziati guidati da Alan Stern ha infatti intenzione di presentare a marzo alla prossima Lunar and Planetary Science Conference una nuova definizione di pianeta. Se accettata, il numero totale di pianeti del nostro Sistema solare salirà a 110, compreso ovviamente Plutone.

