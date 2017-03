Sclerosi multipla e CCSVI, un nuovo studio contro il metodo Zamboni

Proprio nei giorni in cui le gardenie dell’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) erano nelle piazze italiane per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla, è arrivato un vero colpo basso per una potenziale strategia che era stata proposta per trattare questa malattia: secondo uno studio della University of British Columbia e della Vancouver Coastal Health (Canada), presentato durante il meeting annuale del Society for Interventional Radiology a Washington, il cosiddetto metodo Zamboni non apporterebbe alcun beneficio per i pazienti con sclerosi multipla.

La strategia ideata da Paolo Zamboni, esperto in chirurgia vascolare dell’università di Ferrara, è stata per anni motivo di dibattito e scetticismo da parte della comunità scientifica: l’ipotesi del medico ferrarese si basa sull’associazione tra la sclerosi multipla, malattia neuro-degenerativa in cui il sistema immunitario attacca il rivestimento protettivo dei neuroni, e un problema circolatorio del sistema nervoso centrale, ovvero l’insufficienza cerebrospinale venosa cronica (Ccsvi). Questo disturbo vascolare sarebbe il responsabile del ristagno di sangue e, quindi, di una maggior quantità di ferro, che causerebbe un danno al cervello, innescando la risposta autoimmune tipica della sclerosi multipla. Zamboni ha così ideato un intervento chirurgico di angioplastica, allo scopo di liberare (dilatare) i vasi ostruiti, tramite una sonda con un piccolo palloncino (venoplasty).

Per arrivare alla conclusione che questa strategia non sia efficace nel trattamento della sclerosi multipla, lo studio ha coinvolto 104 persone di Vancouver, Winnipeg, Montreal e Quebec City, affette tutte dalla sclerosi multipla e con un restringimento della vena giugulare (che drena il sangue dal cervello) o della vena azygos (che drena il sangue dal midollo spinale).