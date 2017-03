Un esame del sangue per misurare il rischio di malattie croniche

Si chiama Ichron (Intermountain Chronic Disease Risk Score) ed è un nuovo test che permetterà di predire la futura comparsa di malattie croniche come diabete, insufficienza renale, ictus e demenza. A idearlo è stato un team di ricercatori del Intermountain Medical Center Heart Institute di Salt Lake City (Utah), secondo cui questa nuova tecnica, basata sulla semplice combinazione dei dati ottenuti da comuni esami del sangue, sarà uno strumento fondamentale nella medicina preventiva per migliorare la salute delle persone e il controllo dei costi di assistenza sanitaria. Secondo i ricercatori, infatti, questo test potrebbe in futuro migliorare lo stile di vita delle persone a rischio di una futura diagnosi, evitare le gravi complicazioni che spesso derivano da malattie croniche non gestite adeguatamente (come attacchi di cuore o ictus) e, infine, diminuire significativamente i costi sanitari.

Continua a leggere su Wired.it