Sono ormai molti i libri scritti da persone che vivono o hanno vissuto in prima persona l’esperienza del cancro; altrettanti i libri scritti per i pazienti oncologici con l’intento di aiutarli ad affrontare la loro nuova vita, con le sue difficoltà e sfide quotidiane. L’attenzione è giustamente incentrata sui protagonisti di queste storie. Spesso, però, capita che nelle storie si perdano di vista i co-protagonisti, quei personaggi che pure sono presenze fondamentali. Nei racconti di malattia, chi ricopre questo ruolo di accompagnamento e supporto è chiamato in gergo caregiver. I caregiver sono le persone – partner, figli, amici e parenti – che più stanno vicino alla persona malata. È a questi co-protagonisti che è dedicato il libro di Manuela Provantini “Chi aiuta i caregiver? Quando un familiare si ammala di cancro” (FrancoAngeli editore, 2016).

