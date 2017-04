Diva, le storie delle donne ad alto rischio genetico

Un nome d’effetto per un ambizioso progetto: DIVA. Di che si tratta? Di un database italiano che raccoglierà le storie cliniche delle donne ad elevato rischio di tumore a seno e ovaie, per garantire loro strategie di prevenzione, diagnosi e cura sempre più personalizzate. Il progetto, che per esteso si chiama Database Italiano VArianti genetiche BRCA1 e BRCA2, è stato promosso da sei Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, AOU San Martino – Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la cura dei Tumori di Meldola, Istituto Nazionale Tumori di Milano, Istituto Oncologico Veneto di Padova) e col supporto del Consorzio Interuniversitario CINECA.

