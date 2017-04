Virus dell’Epatite E per un italiano su dieci

MENO in Basilicata, di più in Abruzzo. Ma se si guarda a tutta la Penisola l’epatite E è presente ovunque, con una prevalenza che sfiora una persona su dieci. O meglio, in Italia quasi una persona su dieci ha anticorpi contro il virus dell’epatite E (hepatitis E virus, Hev). Questo significa che in qualche momento della propria vita è venuta a contatto col virus. A sostenerlo è il primo studio di prevalenza fatto dal Centro Nazionale Sangue e dall’Istituto Superiore di Sanità sui campioni provenienti da oltre 10 mila donatori di sangue provenienti da tutta Italia, presentato ieri a Roma durante il congresso “Virus dell’epatite E (HEV) e sicurezza delle sostanze biologiche di origine umana (SoHO)”.

