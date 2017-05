Sesame, inaugurato il Cern del Medio Oriente

È appena stato inaugurato in Giordania e realizzato anche grazie a un importante contributo italiano, l’Istituto nazionale di fisica nucleare

Si chiama Sesame, ed è stato inaugurato ad Allan, in Giordania. Acronimo di Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East, si tratta del primo potentissimo acceleratore di particelle del Medio Oriente e aprirà la strada a nuove applicazioni in molti settori diversi, tra cui l’archeologia, la biologia, la chimica, la fisica e la medicina.

