Il vaccino Hpv riduce l’infezione orale causata dal virus

Basta una sola dose per ridurre dell’88% la presenza del virus nel cavo orale, associata a più del 30% dei casi di tumore dell’orofaringe. Una prova ulteriore dell’efficacia dello strumento di prevenzione del cancro più efficace mai sviluppato finora

Il vaccino contro Hpv protegge anche contro l’infezione orale provocata dal virus, causa di oltre il 30% dei casi di tumori dell’orofaringe. Tanto da far abbassare dell’88% la prevalenza di infezione in coloro che lo hanno effettuato almeno una dose di vaccino rispetto a chi ha deciso di non vaccinarsi. I dati vengono da uno studio americano che verrà presentato nel corso del congresso annuale dell’American Society of Cancer Oncology (Asco), che si terrà all’inizio di giugno a Chicago, ed è uno dei primi trial che studia la relazione fra vaccino e infezione orale su grande scala.

