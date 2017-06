Breast Unit: Boldrini scrive alla ministra Lorenzin

Una lettera formale al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e al presidente della Conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini, in cui si riportano gli argomenti che Europa Donna Italia ha esposto durante l’incontro “Il tempo è scaduto per la prevenzione e la cura del tumore al seno. “Breast Unit” in tutta Italia”. A inviarla è stata la Presidente della Camera dei Deputati, on. Laura Boldrini, che quell’incontro aveva accolto proprio alla Camera il 29 maggio scorso. La lettera rappresenta la preoccupazione che la Presidente ha colto nelle parole delle donne – oltre 100 – che in rappresentanza di pazienti, cargiver, esperti, si sono rivolte a lei per cercare di raggiungere l’obiettivo, previsto da una legge, di avere una Breast Unit in ogni Regione.

