Smartphone e tablet: attenti al polso

Avere sempre in mano il proprio smartphone non è una buona idea, non solo da un punto di vista sociale, ma anche strettamente fisico. A dimostrarlo è il team di ricercatori della Hong Kong Polytechnic University, che in uno studio apparso sulla rivista Muscle&Nerve spiegano come l’utilizzo eccessivo di dispositivi elettronici, come appunto smartphone e tablet, possa aumentare il rischio di insorgenza della sindrome del tunnel carpale, neuropatia dovuta spesso all’infiammazione cronica del nervo mediano nel suo passaggio attraverso il canale carpale del polso.

Nello studio, il team di ricercatori ha sottoposto a questionari ed ecografie 48 studenti universitari, osservando come coloro che usavano più frequentemente il proprio dispositivi elettronici erano gli stessi che riferivano anche di sentire più dolore al polso e alla mano. Infatti, questi studenti, mostravano effettivamente disturbi al nervo mediano all’interno del tunnel carpale e al legamento trasverso del carpo, con conseguente intorpidimento, formicolio e dolore nella mano.

“I nostri risultati hanno mostrato che l’uso eccessivo di dispositivi elettronici può essere collegato a un rischio maggiore di sviluppare la sindrome del tunnel carpale”, spiega Peter White, coautore dello studio. “Di conseguenza, l’accortezza nell’educazione e nel monitoraggio dei giovani che utilizzano dispositivi elettronici è importante, soprattutto per i bambini e gli adolescenti che non sono ancora capaci di auto-regolamentarsi”.

Riferimenti: Muscle&Nerve