Il test genomico funziona anche nelle donne anziane

Gli effetti collaterali della chemioterapia sono ben noti a tutti. E anche se i farmaci di nuova generazione tendono ad averne di meno e di meno gravi, se fosse possibile evitare un trattamento senza per questo aumentare la probabilità di ammalarsi nuovamente sarebbe un sollievo per le pazienti ma anche per i medici. In alcuni casi effettivamente la chemio si può evitare: una scelta da fare insieme al proprio oncologo, anche sulla base dei risultati di test genomici, analisi cioè del profilo molecolare dello specifico tumore. Uno strumento che funziona bene anche nelle pazienti over 70, come dimostra uno studio presentato al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) che si è svolto a Chicago.

