Campanella a scuola: prima o dopo le 8.30?

QUAL è l’orario ideale per entrare a scuola scolastico? Incominciare prima delle 8.30 è troppo presto per i ragazzi? Il tema ha fatto discutere anche in Italia ed è stata posta ad un ampio gruppo di genitori di adolescenti statunitensi, nell’ambito di un’indagine condotta dall’Università del Michigan. A partire dal campione analizzato, circa 9 studenti liceali su 10 entrano a scuola prima delle 8.30, in certi casi anche un’ora prima: un ingresso troppo mattutino secondo la metà dei genitori intervistati nella ricerca. I risultati di tale indagine sono stati pubblicati sul Journal of Clinical Sleep Medicine, la rivista dell’American Academy of Sleep Medicine. Ma l’altra metà delle famiglie interpellate non è d’accordo e ritiene che l’orario attuale, con ingresso prima delle 8.30, sia adeguato. In base all’indagine Usa, il rapporto fra genitori favorevoli e quelli contrari è 50 e 50: ma allora qual è la soluzione? Non c’è una risposta valida per tutti, anche se gli autori dello studio sono favorevoli alla posticipazione dell’orario e concordano sul fatto che i genitori non siano abbastanza consapevoli dei bisogni di sonno dei loro figli. Ecco i diversi punti di vista.

