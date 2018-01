Il buco nell’ozono si sta chiudendo

Il buco nell’ozono si sta davvero chiudendo. Nell’atmosfera sopra l’Antartide i livelli di ozono stanno aumentando, mentre quelli di clorofluorocarburi (i famosi Cfc, ritenuti i principali responsabili del danno) diminuiscono. Pura casualità?

Alla faccia di chi per anni ha sostenuto che il buco nell’ozono fosse una truffa, sembra proprio di no. In base ai risultati di un nuovo studio pubblicato su Geophysical Research Letters, i due fatti sarebbero strettamente correlati, a dimostrazione che l’applicazione del Protocollo di Montreal del 1989 sta dando i frutti sperati.

