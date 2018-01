”Così l’intelligenza artificiale dominerà il mondo”. Ma è solo un videogame

FINORA bastava costruire un’astronave e inviarla su Alpha Centauri, la stella più vicina al Sistema solare. Oppure conquistare tutte le capitali delle altre civiltà del mondo. O, ancora, diventare segretario generale delle Nazioni Unite. Parliamo delle condizioni di vittoria di Civilization, popolarissimo videogioco strategico a turni ideato da Sid Meier nel 1991 e arrivato oggi alla sua sesta edizione. Ora si aggiunge quella pensata dalla comunità scientifica: un team di ricercatori del Centre for the Study of Existential Risk (Cser), un dipartimento della Cambridge University, ha messo infatti a punto una mod (un insieme di modifiche estetiche e funzionali a un videogioco create ad hoc) per Civilization che permette al giocatore di sviluppare una super-intelligenza artificiale in grado di accelerare il progresso scientifico, militare e culturale della propria civiltà e garantire la dominazione del mondo. Ma che può anche sfuggire al controllo, spazzare via l’intera umanità (virtuale) e comportare la sconfitta istantanea di tutti i giocatori. Il progetto, spiegano al Cser, che si occupa da tempo dello studio di catastrofi globali in grado di provocare l’estinzione dell’umanità, è stato ideato con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli derivanti dallo sviluppo di un’intelligenza artificiale incontrollata.

