Malattie reumatiche: uno su due ignora i fattori di rischio, come fumo e obesità

Presentata al Ministero della Salute la campagna #ReumaDays, promossa dalla Sir per sensibilizzare i cittadini e spiegare come evitare queste patologie che colpiscono oltre 5 milioni di persone

COLPISCONO oltre cinque milioni di persone nel nostro Paese. Ma delle malattie reumatiche gli italiani sanno poco e niente: metà della popolazione non sa che è possibile prevenirle e circa il 70% ritiene che le principali cause siano il clima (freddo e umido) e l’invecchiamento. Questi, almeno, sono i risultati del primo sondaggio della campagna itinerante #ReumaDays, che la Società italiana di reumatologia (Sir) ha svolto a Rimini durante il suo congresso nazionale. La campagna è stata presentata oggi al Ministero della Salute a Roma e coinvolgerà altre dieci città italiane nel corso di quest’anno. Dal sondaggio, inoltre, è emerso che solamente la metà delle 2mila persone che hanno incontrato gli esperti della Sir nel capoluogo romagnolo ha correttamente indicato tra i fattori di rischio gli stili di vita scorretti come l’eccesso di peso, il fumo e la sedentarietà e che nove su dieci vorrebbe ricevere maggiori informazioni e notizie dagli esperti.

