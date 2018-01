SpaceX, il satellite segreto Zuma sembra essere scomparso

Dopo la partenza dal Kennedy Space Center di ieri mattina Zuma, il satellite top-secret del governo degli Stati Uniti lanciato da SpaceX, sembra essere scomparso nel nulla. Secondo il Wall Street Journal, infatti, Zuma non sarebbe riuscito a raggiungere l’orbita, e le autorità ritengono che sia precipitato nell’atmosfera: secondo quanto riporta il giornale, il satellite non si sarebbe separato dallo stadio superiore del razzo Falcon 9come avrebbe dovuto, mentre secondo l’agenzia Bloomberg è stato il secondo stadio del missile stesso a farlo fallire. Per ora, comunque, nessuna agenzia governativa si è fatta avanti per rivendicare il satellite, stimato per miliardi di dollari.

