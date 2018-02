Gran Sasso, annullato l’esperimento Sox

L’esperimento Sox (Short distance Oscillations with boreXino) è stato annullato, per l’impossibilità tecnica di realizzarlo. A prendere la decisione sono stati l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e il Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (Cea) francese, dopo che il produttore della sorgente, l’associazione russa Mayak, ha comunicato in modo definitivo che non è in grado di realizzare il generatore di antineutrini basato sul Cerio 144, che avrebbe dovuto costituire il cuore del progetto. Infatti, il generatore avrebbe un’intensità di non più di 50 kCi (kilocurie), che corrisponde a circa un terzo di quanto richiesto dal progetto, e quindi non avrebbe le caratteristiche di attività necessarie, cioè non fornirebbe un numero sufficiente di antineutrini per condurre l’esperimento in modo scientificamente efficace e competitivo.

Continua a leggere su Wired.it