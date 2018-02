L’elettronica diventa commestibile: ecco il grafene da mangiare

MASTERCHEF si sposta in un laboratorio scientifico. Quello di elettronica della Rice University, per la precisione. Dove un’équipe di scienziati, coordinata dal chimico James Tour, ha appena messo a punto una tecnica per “scrivere” scarabocchi di grafene – il mirabolante “materiale delle meraviglie”, sottilissimo e ultra-resistente – su oggetti di uso quotidiano come stoffa, cartone, legno e cibo, per l’appunto. I ricercatori, in particolare, sono riusciti a preparare toast e panini con incisioni al grafene che rappresentano animali e lettere dell’alfabeto. La “ricetta” è stata pubblicata sulle pagine della rivista Acs Nano.

