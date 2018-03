Un satellite in orbita scopre una super-colonia di pinguini

Cercare i pinguini… dallo Spazio. Per quanto sembri bizzarro, non lo è affatto. E, soprattutto, funziona: un’équipe di ricercatori della Oxford University, infatti, ha appena scoperto, analizzando con speciali algoritmi le immagini provenienti dal satellite American Landsat, l’esistenza di un’imponente colonia di pinguini Adélie nell’arcipelago roccioso delle Danger Islands, a nord della penisola antartica. I numeri parlano da sé: si tratta, dicono gli autori della scoperta, pubblicata sulla rivista Scientific Reports, di una colonia di oltre un milione e mezzo di esemplari. “È il classico caso in cui si trova qualcosa in un punto in cui nessuno aveva mai guardato prima”, ha commentato alla Bbc Tom Hart, lo scienziato a capo della collaborazione. “Le Danger Islands sono difficili da raggiungere, quindi non ci aveva mai provato nessuno”.