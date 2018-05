No, i polpi non sono alieni venuti dallo Spazio

Share this:











Gli alieni potrebbero già essere fra noi: avrebbero tentacoli e ventose e abiterebbero le profondità marine. In realtà non stiamo parlando di fantascienza ma di uno studio biologico sui polpi: secondo una ricerca condotta da 33 scienziati di tutto il mondo e pubblicata sulla rivista Progress in Biophysics and Molecular Biology, le uova di polpo potrebbero essere venute dallo Spazio milioni di anni fa, avendo viaggiato su corpi ghiacciati come meteore. L’articolo, uscito il 13 marzo scorso ha ottenuto attenzione da parte dei media soltanto ora, a maggio, e ha scatenato varie reazioni di critica da parte di altri team di ricerca.

