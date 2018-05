Share this:











Arriva dall’Australia una buona notizia riguardante il tanto dibattuto rapporto tra stress e cancro al seno: che sia acuto o che sia cronico, pare che lo stress non influenzi la probabilità di sviluppare la malattia in chi ha una predisposizione familiare. Sono le conclusioni cui è giunto un gruppo di ricerca di Sidney che ha monitorato un consistente gruppo di donne per un periodo di circa 15 anni.

