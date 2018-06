Le giornate sulla Terra si stanno allungando. Merito della Luna

Share this:











Tutti coloro che sono convinti che “le giornate volano” e le ore non sono mai abbastanza si devono ora ricredere. I giorni sulla Terra, infatti, si stanno allungando sempre di più con il passare degli anni. A raccontarlo su Pnas sono stati i ricercatori della Columbia University e della University of Wisconsin, secondo cui circa 1,5 miliardi di anni le giornate sul nostro pianeta duravano solamente 18 ore e questo sarebbe, almeno in parte, spiegato dall’influenza della Luna sulla Terra.

Continua a leggere su Wired.it