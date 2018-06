No, l’aborto non aumenta il rischio di depressione

Share this:











L’aborto non aumenterebbe il rischio di depressione per la donna. A mostrarlo è uno studio internazionale svolto da psichiatri e guidato dalla University of Maryland School of Public Health, negli Stati Uniti. La ricerca ha analizzato, in un campione di 400mila pazienti, il ricorso ad antidepressivi nel periodo successivo al primo aborto volontario. Lo studio è pubblicato su Jama Psychiatry. In base ai risultati, l’aborto non è associato all’incremento del consumo di antidepressivi nei tre mesi successivi all’intervento. Tuttavia, il dibattito sugli effetti psicologici dell’aborto rimane aperto, dato che è difficile fornire indicazioni chiare e valide per tutti su una questione così delicata e personale.

