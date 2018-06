Una romena a Milano: premiata la scienziata che studia il Dna per battere il cancro

Share this:











Romania, Giappone, Italia. Un triangolo di migliaia di chilometri, macinati in nome della ricerca. Un viaggio che oggi ha portato Dana Branzei, biochimica classe 1974, a ricevere un riconoscimento molto particolare: il Premio 100 che il Ministero per i Romeni all’Estero ha conferito a 10 cittadini romeni in Italia che si sono contraddistinti per i loro risultati in campo scientifico, accademico, culturale e sociale, in occasione del Centenario della Grande Unione della Romania.

