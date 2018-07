5 quiz (più uno) da risolvere sotto l’ombrellone

Share this:











Pronti per le vacanze? Tra un gelato e un tuffo, se siete in spiaggia, o un’escursione, se siete in montagna, non dimenticate di rifocillare anche la mente. Vi aiutiamo noi, con cinque quiz più un indovinello bonus:

Il puzzle di Einstein

Si tratta di un indovinello tradizionalmente attribuito ad Albert Einstein, che secondo la leggenda lo avrebbe inventato da ragazzo. In realtà, l’attestazione storica dell’enigma non è certa. Il testo recita: In una strada ci sono cinque case dipinte in cinque colori diversi. In ogni casa vive una persona di differente nazionalità e ciascuno dei padroni di casa beve una bevanda diversa, fuma una marca di sigarette diversa e possiede un animale domestico diverso. I dati sono:

