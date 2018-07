Un milione di genomi cercasi

Share this:











“The future of health begins with you”, il futuro della salute inizia da te. È questo il claim che identifica il programma All of Us, un’imponente iniziativa di ricerca del National Institute of Health (Nih) statunitense per cercare di risolvere uno dei grandi misteri della biomedicina: in che modo la genetica, i fattori ambientali e lo stile di vita interagiscono proteggendoci o predisponendoci allo sviluppo di una malattia? Una domanda da almeno un milione di volontari, tanti sono i soggetti che ci si prefigge di includere nello studio. L’obiettivo è raccogliere informazioni da un campione davvero rappresentativo della popolazione americana – incluse le minoranze etniche, di orientamento e identità sessuale – per poter offrire in futuro migliori piani di prevenzione o trattamenti personalizzati.

