Sovrappeso 4 bambini su 10 nel Sud Europa.”È ora di tornare alla dieta mediterranea”

I DATI dell’Organizzazione Mondiale della Sanità degli ultimi due anni parlano chiaro: circa il 40% dei bambini italiani dai 6 ai 9 anni è in sovrappeso o obeso. E Italia, Spagna, Grecia e Cipro sono fra i paesi europei con la più alta percentuale di bimbi con peso in eccesso. Un dato che stupisce, se si pensa che proprio in questi Paesi è nata la dieta mediterranea, un’alimentazione salutare basata in buona parte su prodotti di origine vegetale. Eppure, proprio qui, nella culla del Mediterraneo, la popolazione infantile (e non solo) ingrassa. Tanto che il quotidiano inglese The Guardian si chiede se la dieta mediterranea sia fallita: gli esperti assicurano di no, il problema, invece, è che sempre meno italiani seguono questa alimentazione. Ecco perché.

