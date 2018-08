Editing genetico, Crispr diventa ancora più preciso nella correzione del dna

Share this:











Crispr è stata salutata come la più precisa tecnologia di editinggenetico mai sviluppata. Ma anche quando parliamo di autentiche rivoluzioni tecnologiche, c’è sempre spazio per i miglioramenti. Un esempio è quello che arriva in questi giorni dalla University of Illinois: un nuovo sistema che permette di eliminare una porzione di gene alterando una singola base azotata all’interno della sua sequenza. Si tratta di Crispr Skip, una tecnologia appena descritta sulle pagine della rivista Genome Biology, la cui incredibile precisione, e i minori effetti collaterali che la accompagnano, potrebbero in futuro produrre nuove terapie geniche per malattie gravissime come la distrofia di Duchenne, la malattia di Huntington, e diverse forme di tumore.

