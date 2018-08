Sclerosi multipla, un nuovo biomarcatore della progressione della malattia

Share this:











(Università Statale di Milano) – È stato individuato un nuovo possibile ingranaggio della sclerosi multipla: potrebbe essere presente una correlazione, già nelle fasi precoci di malattia, tra i livelli liquorali della proteina β-amiloide e una prognosi peggiore nei malati affetti da sclerosi multipla. A mostrarlo è uno studio coordinato dall’Università degli Studi di Milano. I risultati sono pubblicati su Multiple Sclerosis Journal.

La sclerosi multipla è la più comune malattia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale. È una patologia immunitaria che comporta un danno della mielina, la guaina che riveste i neuroni. Diversi studi suggeriscono, però, anche un ruolo della morte neuronale – la cosiddetta “neurodegenerazione” – nella patogenesi della malattia.

L’obiettivo della ricerca è stato quello di indagare il possibile ruolo prognostico dei livelli di β-amiloide (proteina coinvolta nella genesi della malattia di Alzheimer) nel liquido cerebrospinale (CSF), mediante la determinazione di un valore soglia. Il tutto per classificare i pazienti in progressione lenta e veloce; per valutare una possibile associazione con il danno della sostanza bianca e grigia cerebrale già nelle prime fasi della malattia; e per fornire ai clinici un aiuto per identificare tempestivamente strategie terapeutiche più o meno aggressive.

Per lo studio sono stati reclutati 60 pazienti sottoposti – per 3-5 anni – a regolari valutazioni cliniche e ad una analisi del CSF per determinare i livelli di β-amiloide, nel Laboratorio di Genetica e Neurochimica diretto dalla dottoressa Daniela Galimberti, e a due risonanze magnetiche cerebrali (al basale e dopo 1 anno).

“Sono stati osservati livelli liquorali inferiori di β-amiloide nei pazienti con una più rapida progressione di malattia – spiega la dottoressa Anna Pietroboni, promotore e primo autore dello studio – dimostrando come la proteina β-amiloide sia un predittore del peggioramento clinico nella sclerosi multipla”.

In conclusione, lo studio dimostra che i livelli di β-amiloide nel CSF possono essere un biomarcatore di progressione nella sclerosi multipla. La ricerca suggerisce anche un’ipotesi di studio, ovvero che livelli bassi di β-amiloide possano associarsi a una diminuita capacità di riparazione mielinica ed assonale, evidenziato da un precoce perdita di sostanza bianca e grigia cerebrale. Tuttavia, il ruolo preciso svolto dalla β-amiloide nella sclerosi multipla rimane ancora da determinare. In particolare, resta da chiarire se questa proteina svolga un ruolo causale o rappresenti un epifenomeno nell’ambito dei processi riparativi neuroassonali.

Riferimenti: CSF β-amyloid predicts prognosis in patients with multiple sclerosis; Anna M. Pietroboni, Michela Caprioli, Tiziana Carandini, Marta Scarioni, Laura Ghezzi, Andrea Arighi, Sara Cioffi, Claudia Cinnante, Chiara Fenoglio, Emanuela Oldoni, Milena A De Riz, Paola Basilico, Giorgio G Fumagalli, Annalisa Colombi, Giovanni Giulietti, Laura Serra, Fabio Triulzi, Marco Bozzali, Elio Scarpini, Daniela Galimberti; Multiple Sclerosis Journal (2018).