Le 10 regole per andare a funghi in sicurezza

Come sempre a settembre i boschi incominciano a popolarsi di raccoglitori di funghi animati dalla passione e dal miraggio di una bella scorpacciata, a costo zero ma non priva di rischi per la salute e per la vita.

Non solo perché distinguere un fungo commestibile da uno velenoso non è per nulla banale ma anche perché raccoglitori improvvisati spesso finiscono per perdersi o trovarsi in difficoltà. Fatto sta che ogni anno migliaia di persone arrivano al Pronto Soccorso con sintomi di intossicazione dopo aver consumato funghi o devono essere ricercati e soccorsi.

L’intossicazione, che può avere anche conseguenze mortali, può essere dovuta alla raccolta e al consumo di funghi velenosi (sono centinaia di specie) ma anche di funghi commestibili assunti in quantità eccessive (in particolare i porcini crudi) o che sono stati cotti poco (chiodini) o male (laricini) oppure che non sono in perfette condizioni.

Ma un modo di raccogliere consumare funghi in sicurezza esiste. Per non rinunciare a una passione si devono seguire i consigli diffusi congiuntamente dalla Società Italiana di Tossicologia (SITOX) e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Eccoli qui di seguito.

Decalogo del raccoglitore di funghi

Raccogliere solo funghi di cui si è assolutamente certi della commestibilità e, nel dubbio, fare ispezionare il proprio raccolto presso gli ispettorati micologici presenti in ogni ASL.



Ricordare che non esistono metodi “casalinghi” per il riconoscimento di un fungo velenoso. Per esempio è una falsa credenza che aglio, argento o prezzemolo se anneriti o ingialliti dal contatto con il fungo ne rivelano la tossicità)

Non fidarsi di un riconoscimento effettuato tramite un libro o addirittura una app: specie commestibili e specie velenose possono essere molto simili, specie in foto.

Non consumare funghi in quantità abbondanti o in pasti ravvicinati.

Donne in gravidanza, anziani e bambini piccoli dovrebbero astenersi dal consumo di funghi raccolti non controllati: lavanda gastrica e trattamenti invasivi in queste categorie possono risultare particolarmente rischiosi da effettuare.

Indipendentemente dall’intensità, dalla durata e da quando si manifestano i sintomi (subito o dopo alcune ore), se dopo aver mangiato funghi si sta male bisogna sempre recarsi al Pronto Soccorso, portando eventuali avanzi del pasto. Cercare di gestire la situazione a casa, assumendo farmaci per ridurre vomito e diarrea, può voler dire rischiare la vita.

Preferire un buon paio di scarponi da montagna anche su terreni apparentemente poco impegnativi, evitando di indossare stivali di gomma .

Anche se i cercatori di funghi sono spesso solitari, considerare che in mancanza di compagni anche un piccolo incidente può determinare situazioni difficili.

Utile può essere quindi il cellulare, anche se sono ancora frequenti le aree "senza campo". Buona regola è anche comunicare a familiari o conoscenti il luogo e il percorso che s'intende seguire, non variarlo, e avvisare dell'avvenuto rientro. Solo così, in caso di mancato rientro ci sarà qualcuno che potrà dare l'allarme.

E se ci si smarrisce, non farsi prendere dal panico e tornare sui propri passi. Può essere utile portarsi uno zainetto con un piccolo kit di pronto soccorso (cerotto, disinfettante, garza sterile e benda elastica), un coltello multiuso, un maglione, una giacca impermeabile e antivento, un telo termico (foglio leggero di materiale plastico alluminizzato), una pila frontale, cibo e soprattutto bevande di ristoro. Con poco peso sulle spalle si è in grado di risolvere molti problemi.