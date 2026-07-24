Guarda le orche come frantumano un pesce luna

Un gioco o forse un’abile strategia per aiutare gli animali più piccoli a mangiare meglio. Kathryn Ayres, dell’organizzazione Beneath The Waves spiega così l’insolito comportamento osservato nelle orche, che riescono a spezzettare in migliaia di pezzetti dei pesci luna, con un’abile strategia di caccia. O un gioco appunto. Il video che riprende il fenomeno in queste ore sta facendo il giro della rete.

Video credits: Kathryn Ayres.

La questione scientifica è affrontata sulle pagine della rivista Frontiers in Ethology. Qui Ayres e colleghi descrivono quanto osservato in due episodi del genere avvenuti nel Golfo della California meridionale, tra il 2024 e il 2025. Il video è abbastanza eloquente, ma brevemente questo è quanto accaduto: un’orca prende un pesce luna (precisamente si tratta di Masturus lanceolatus, della famiglia dei molidi), lo bracca (e lo uccide) per poi lasciarlo e farlo colpire da un’altra orca che si avvicina in gran velocità. L’effetto è appunto la frammentazione del pesce luna – animale che può superare i tre metri di lunghezza e pesare più di 2000 kg – in una miriade di pezzetti. “Questa marcata frammentazione non è stata riscontrata in altre specie di molidi, il che suggerisce che possa riflettere una risposta strutturale specie-specifica del tessuto del pesce luna dalla coda appuntita (Masturus lanceolatus) agli impatti ad alta energia”, si legge nello studio che descrive il fenomeno.

Sulle ragioni che guidano il comportamento le ipotesi dominanti sono due. “Le orche spesso fanno a pezzi le prede e le condividono con gli altri membri del gruppo, compresi i cuccioli e gli esemplari giovani”, ha spiegato Ayres. E proprio la presenza di giovani presenti sul posto pronti a banchettare spinge i ricercatori a credere che questo fenomeno altro non sia che una strategia per aiutare i più piccoli a mangiare, una forma di investimento parentale, scrivono. Ma rimane anche plausibile l’ipotesi secondo cui questo comportamento, piuttosto coordinato – un’orca bracca, un altro animale lo colpisce e frantuma – sia una forma di interazione sociale o gioco. Di certo per ora appare come una nuova strategia predatoria mai osservata prima, non si sa quanto preda-specifica, ma probabilmente appresa socialmente, concludono i ricercatori.

(Credits immagine di copertina: NOAA su Unsplash)