Abbiamo scoperto una nuova cometa

Nel cielo viaggia una nuova cometa: la Machholz-Fujikawa-Iwamoto (C/2018 V1), scoperta dai tre omonimi astronomi dilettanti, sparsi tra Arizona e Giappone. La cometa si trova al momento nella costellazione della Vergine e in pochi giorni ha quadruplicato la sua luminosità.

L’arizonese Donald E. Machholz è un veterano della caccia a questi corpi ghiacciati con la chioma: è ormai alla sua dodicesima scoperta, un traguardo che lo rende il cacciatore di comete vivente più prolifico della storia. Machholz ha avvistato da casa sua la nuova cometa, negli stessi giorni e indipendentemente dai due giapponesi Shigehisa Fujikawa e Masayuki Iwamoto. Fatto di per sé non così usuale ai giorni d’oggi, quando la maggior parte delle comete viene scovata in maniera automatica nel cielo.

La Machholz-Fujikawa-Iwamoto brilla di un intenso colore verde, raggiungerà il perigeo (la distanza minima dalla Terra) a il 27 novembre, e il perielio (la distanza minima dal Sole) tra il 3 e il 4 dicembre, battendo sul tempo la cometa di Natale. C/2018 V1 si può già osservare anche dall’Italia (per capire dove guardare tra le costellazioni del cielo invernale può essere d’aiuto la mappa dell’Unione astrofili italiani). Meglio con un binocolo, ma c’è chi non esclude che possa diventare visibile anche a occhio nudo. Nell’attesa alcune foto della Machholz-Fujikawa-Iwamoto si possono trovare su The space weather gallery, come questa scattata da Michael Jäger.