È in arrivo la cometa di Natale

Mancano 45 giorni alle festività, ma la cometa di Natale è già in viaggio e presto potremo scorgerla nei nostri cieli. A regalarci quel pizzico di magia natalizia in più è la cometa 46P/Wirtanen che, sebbene non sia una stella, brillerà intensamente per tutto dicembre, raggiungendo il perielio (il punto più vicino al Sole), e quindi di massima luminosità, il giorno 12.

Non dovrebbe essere difficile avvistare questa cometa di Natale: anche se misura poco più di un chilometro, infatti, con la sua chioma apparirà grande il doppio della Luna. Impazienti di conoscerla? Ecco allora un suo ritratto in anteprima, realizzato da Rolando Ligustri dell’Unione astrofili italiani grazie al telescopio Au-Sso nell’emisfero australe.

Non è la prima volta che 46P/Wirtanen passa a trovarci e non sarà nemmeno l’ultima. Quella che sarà la prossima cometa di Natale è stata immortalata per la prima volta più o meno in questo periodo nel 1948 dall’astronomo Carl A. Wirtanen e ogni 5 anni circa ripassa vicino al Sole, per stupirci ogni volta con la meraviglia della sua scia.