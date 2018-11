Respira, ma con il naso e avrai una memoria di ferro

Share this:











PER ricordare meglio, basta respirare con il naso. È questa la conclusione a cui sono giunti i ricercatori del Karolinska Institutet, in Svezia, che nel loro studio pubblicato sulle pagine del Journal of Neuroscience raccontano come il modo in cui respiriamo, se con il naso o con la bocca, possa influenzare la nostra capacità di ricordare. Più precisamente, dalla ricerca è emerso che la respirazione attraverso il naso migliora il consolidamento dei ricordi, ovvero il processo che avviene tra l’apprendimento e il riconoscimento, e durante il quale la memoria viene rafforzata.

