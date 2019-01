Parto cesareo: in futuro i robot sostituiranno i chirurghi?

Share this:











CHIRURGHI addio. Almeno per quanto riguarda le operazioni di un parto cesareo. A sostituirli saranno i robot chirurgici. È una delle tante previsioni che emergono dal Future of Surgery, rapporto che fa luce sulle future innovazioni tecnologiche in grado di rivoluzionare il mondo della chirurgia, redatto dalla commissione di medici del Royal College of Surgeons. Secondo gli esperti, a partire da 5 anni ostetriche e chirurghi degli ospedali del Regno Unito non dovranno più essere necessariamente presenti in sala operatoria, dato che i robot, sempre più sofisticati e sicuri, potranno essere guidati anche dal personale di sala, che diventerà quindi responsabile dell’esecuzione di punti chiave nell’operazione che si esegue su circa una donna su quattro.

