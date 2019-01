Sulla Luna come Spiderman: una tuta spaziale contro la fastidiosa polvere lunare

Share this:











METTI i nanotubi di carbonio e un campo elettrico nella tuta spaziale e la polvere non si attacca. È questa l’idea dietro SPIcDER (Spacesuit I ntegrated Carbon nanotube Dust Ejection/Removal), un sistema pensato per tenere le fastidiose polveri lunari (e anche quelle marziane magari) lontane dalle tute spaziali degli astronauti. A idearlo sono stati alcuni ricercatori della University of North Dakota e della Boeing, chiamati ad affrontare e risolvere l’annoso problema che rappresenta da sempre un impedimento alle missioni sul nostro satellite. Come raccontano i ricercatori sulle pagine di Acta Astronautica.

Continua a leggere su Repubblica.it