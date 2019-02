Convivere con l’epilessia, ecco che cosa chiedono i pazienti

Share this:











I MEDICI sono in grado di capire quali siano i bisogni dei loro pazienti? Le priorità degli uni e degli altri coincidono? Sono partiti da queste domande i ricercatori che hanno condotto Epineeds, il primo studio italiano che da una parte ha identificato i bisogni delle persone con epilessia cercando di capire se questi fossero soddisfatti dal neurologo che li ha in cura; dall’altra ha chiesto al medico di indicare i temi e gli argomenti per lui più importanti nel trattamento della malattia. Risultato: medici e pazienti sono tutto sommato d’accordo sulle priorità, soprattutto quando si tratta di individuare la terapia giusta, di scegliere farmaci facili da assumere e che non diano gravi effetti collaterali.

