Artemis 1, forse è la volta buona. Il lancio è fissato per il 16 novembre

In Florida si sta abbattendo l’uragano Nicole. Il lancio di Artemis è stato rimandato, per precauzione, da lunedì 14 a mercoledì 16

Il razzo lanciatore Space Launch System (Sls) e la capsula Orion sono sulla rampa di lancio, nonostante nelle ultime ore la tempesta tropicale Nicole sia diventata un uragano di Categoria 1 e stia raggiungendo la Florida. Per ora, comunque, la Nasa conferma il lancio per la prossima settimana, mercoledì 16 novembre. Preparatevi a far colazione mentre guarderete l’inaugurazione della prossima fase dell’esplorazione lunare, dunque. La finestra di lancio di Artemis 1, infatti, durerà circa due ore e in Italia comincerà alle 08.04 del mattino.

Artemis 1 è la prima missione dimostrativa e senza equipaggio del programma Artemis, che intende riportare l’essere umano sulla Luna entro il 2025 e creare un avamposto lunare stabile in vista di missioni interplanetarie più lunghe verso Marte.

Meteo permettendo, la navicella Orion decollerà a bordo del razzo Space Launch System (Sms) e viaggerà a circa 450 mila km dalla Terra. Il suo rientro è previsto per l’11 dicembre. Inizialmente, lo ricordiamo, Artemis 1 doveva partire a fine agosto, ma i primi tre tentativi di lancio non sono andati a buon fine a causa di problemi tecnici e condizioni meteo sfavorevoli. Questo è il quarto tentativo per la missione, e potrebbe essere una delle ultime possibilità sul breve termine. L’hanno dichiarato scienziati e ingegneri della missione, spiegando che a causa di questi mesi di ritardo alcune delle componenti del razzo lanciatore stanno raggiungendo la loro data di scadenza. È il caso dei due booster a propellente solido, ad esempio, che devono essere revisionati verso metà dicembre. La Nasa continua a monitorare la situazione meteorologica ed è intenzionata a lanciare, comunque, tanto che non ha mosso il razzo e la navicella dalla piattaforma di lancio, confidando che il vento e la pioggia torrenziale generata dall’uragano Nicole non superino i limiti strutturali del sistema.