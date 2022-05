Come vedere l’asteroide gigantesco che sfreccerà vicino alla Terra

Il 27 maggio ci saluterà, alla distanza di sicurezza di 4 milioni di chilometri (10 volte la distanza della Luna), un asteroide di dimensioni notevoli. Si chiama 7335 (1989 JA), ha un diametro di 1,8 chilometri e secondo il Center for near earth object studies (Cneos) della Nasa è uno degli asteroidi potenzialmente pericolosi più grandi che si conoscano. Di sicuro è il più grande che si avvicinerà alla Terra nel 2022.

Latest image of asteroid #1989JA safely coming at 4 millions of km from the Earth in a couple of days.

🔭🚀‼️👇

Want to see it live from the comfort of your home? Check here: https://t.co/qO0SAZV1eC pic.twitter.com/z16SDOsqXX