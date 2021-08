Il caldo record fa strage di rondini, rondoni e balestrucci: ecco l’app per soccorerli

Nelle calde giornate estive è ormai poco usuale vedere sfrecciare sopra le

nostre teste piccoli uccelli migratori come rondini (Hirundo rustica), rondoni (Apus

apus) e balestrucci (Delichon urbicum). Questi uccelli raggiungono il nostro paese durante i mesi più caldi per riprodursi, dopo aver volato dal continente africano per migliaia di chilometri. Si tratta di specie sinantropiche, adattate cioè ad ambienti urbani che,tuttavia, sono oggi “in via di rarefazione”, secondo i dati del progetto MITO2000 (Monitoraggio Italiano Ornitologico).

Inquinamento, distruzione di nidi, collisioni con vetrate: in città i pericoli certo non mancano, e a questi ora si aggiunge i riscaldamento climatico, che nei giorni scorsi in Sicilia ha fatto strage di pulli, soccorsi a centinaia dai cittadini. Ora però una web app permette di segnalare in tempo reale nidi, colonie, esemplari feriti o bisognosi di cure prima di essere reintrodotti in natura. Completamente gratuita, Apus &Co Tracker, è nata dalla passione di Giuliana Pulvirenti, studentessa di Scienze Naturali presso l’Università di Palermo, per i rondoni che ogni anno visitano la sua terra d’origine, la Sicilia.

Rondoni, rondini e balestrucci cacciatori di zanzare

“Rondoni, rondini e balestrucci sono specie insettivore estremamente utili”, spiega Pulvirenti, “si stima che durante il periodo riproduttivo una coppia di rondoni possa catturare sino a 2000 insetti al giorno”. Inoltre, per la loro attitudine a nidificare in fessure interne agli edifici urbani, i rondoni potrebbero anche rappresentare un baluardo per la protezione di altre specie animali con simili abitudini, come ad esempio i pipistrelli.

In Sicilia il caldo record fa strage di pulli

Purtroppo, a causa di sempre più frequenti interventi di ristrutturazione degli immobili, molti nidi vengono distrutti o resi utilizzabili. Ma la drastica riduzione di queste popolazioni di uccelli è causata anche dall’utilizzo massiccio di insetticidi e pesticidi e sempre più anche dai cambiamenti climatici. Durante tutto il mese di giugno nelle regioni del Sud Italia si sono registrate temperature anomale che hanno costretto i pulli, soprattutto di rondoni, a ricercare

un po’ di refrigerio all’esterno del nido, cadendo inevitabilmente a terra.

Numerosi esemplari non sono riusciti a sopravvivere mentre i più fortunati sono stati avvistati e raccolti dai passanti. “I centri di recupero siciliani sono stati letteralmente invasi da questi piccoli volatili, molti dei quali sono stati direttamente affidati alle cure dei cittadini” racconta Giuliana Pulvirenti. “Nei centri giungevano scatoloni con all’interno 30- 40 esemplari. Ricordo che a Catania, in un solo giorno, sono stati raccolti 150 rondoni mentre a Ragusa più di 800.

L’app per segnalare colonie, nidi ed esemplari in difficoltà



Ora con Apus &Co Tracker chiunque in tutta Italia con un semplice click può fare una segnalazione, contribuendo così al monitoraggio dei siti di nidificazione. Una sezione del sito è dedicata al primo soccorso e fornisce un vademecum utile in caso di ritrovamento di animali feriti, a terra e che non riescono autonomamente a riprendere il volo, oltre ad un elenco dei centri di recupero di fauna selvatica siciliani da poter contattare in caso di necessità.

Con Apus &Co Tracker è inoltre possibile ottenere una stima della densità delle

popolazioni delle specie coinvolte nel monitoraggio e verificarne l’andamento nel

corso degli anni.

Le iniziative salva-rondini



In Italia le buone pratiche di salvaguardia sembrano essere in crescita e molti sono i progetti attivi e simili a quello di Giuliana che coinvolgono direttamente i cittadini o addirittura un’intera Amministrazione comunale. La Delibera salva-rondini proposta dalla LIPU, per esempio, è un provvedimento amministrativo che vieta la distruzione dei nidi durante il periodo riproduttivo di

queste tre specie: il Primo Cittadino può emanarla all’interno della

propria giurisdizione.

Nell’ambito del Progetto Rondini, attivo a partire dagli anni ’90, sempre la LIPU ha

intrapreso importanti azioni per la tutela dei “roost”, i dormitori utilizzati dalle

rondini durante la migrazione. Si tratta spesso di estesi canneti che servono da

tappe di sosta per gli esemplari durante il loro lungo viaggio migratorio.