L’ombra dei cambiamenti climatici dietro la pandemia

Se il clima cambia, gli habitat si alterano e gli animali (e i loro virus) si spostano alla ricerca di una nuova casa adatta a loro. È quello che è successo nella regione della Cina meridionale (provincia dello Yunnan), in Laos e in Myanmar, dove nell’ultimo secolo si è assistito alla sostituzione degli arbusti tropicali con savane e foreste di latifoglie. Un ambiente particolarmente adatto a molte specie di pipistrelli, e allo spillover.

Spillover, il nuovo coronavirus come Sars, morbillo ed Ebola ha origine animale

La ricerca dell’università di Cambridge, pubblicata sulle pagine di Science of The Total Environment, sostiene che in un secolo 40 specie di pipistrelli con un centinaio di loro coronavirus si sono spostate inseguendo il loro habitat proprio nella regione che si sospetta essere la culla di Sars-Cov-2.

Gli scienziati, utilizzando i dati delle registrazioni di temperatura, delle precipitazioni e di copertura nuvolosa, hanno costruito una mappa della vegetazione mondiale agli inizi del ‘900 e l’hanno sovrapposta alla distribuzione delle specie di pipistrelli del tempo.

(Credits: Robert Beyer)

l confronto con la situazione di vegetazione e distribuzione di pipistrelli attuale ha permesso di identificare proprio la regione meridionale della Cina come un hotspot, una zona a elevato rischio di spillover.

Spillover, quale sarà la prossima pandemia?

“Poiché il cambiamento climatico ha alterato gli habitat, le specie hanno lasciato alcune aree e si sono trasferite in altre, portando con sé i propri virus”, ha spiegato Robert Beyer, autore principale della ricerca. “Ciò non solo ha alterato le regioni in cui sono presenti i virus, ma molto probabilmente ha consentito nuove interazioni tra animali e virus”. Questo avrebbe aumentato le chance per i microbi di trasmettersi e evolversi, fino a diventare pericolosi per l’essere umano.

Altri hotspot da tenere d’occhio sarebbero alcune regioni dell’Africa centrale e dell’America centro-meridionale, dove la concentrazione di specie diverse di pipistrelli è cresciuta.

Le conclusioni di questo studio suonano come un ennesimo appello della scienza ai governi: la lotta ai cambiamenti climatici è anche un’opportunità per ridurre i rischi per la salute umana.

Via: Wired.it

Credits immagine: Markus Spiske on Unsplash